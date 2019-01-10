Неотложная стоматологическая помощь

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При острой зубной боли, если она сопровождается невозможностью ходить, высокой температурой, сильными отеками десны и щеки, слабостью — вызывайте машину неотложной помощи.

Единый телефон круглосуточной скорой и неотложной помощи в Москве — 103

Подробнее о вызове скорой и неотложки читайте здесь >>

Если ваше состояние не очень тяжелое, можете самостоятельно передвигаться – обратитесь в любую стоматологическую поликлинику по вашему выбору, платную или бесплатную.

Зубы лечат неотложно

Куда обратиться с острой зубной болью взрослым

Взрослым неотложная стоматологическая помощь в Москве по полису ОМС оказывается:

С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00 – во всех столичных городских стоматологических поликлиниках

Ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00, в дежурных окружных стоматологических поликлиниках г. Москвы:

  • ЦАО — СП № 53 на базе отделения №1 – м. Красные ворота, Большой Харитоньевский переулок, дом 24А – (495)628-30-38
  • САО — СП № 11 – м. Савеловская, 2-ая Квесисская улица, дом 4 – (495)685-39-05
  • ВАО — СП № 22 – м. Перово, Зеленый пр-т, д. 10/32 – (495)306-02-23
  • ЮАО — СП № 62 – м. Царицыно, Каспийская ул., дом 38 – (495)231-24-31
  • ЗАО — СП № 5 – м. Крылатское, Крылатская улица, дом 21- (495)415-17-64
  • СВАО — СП № 15 – м. Алексеевская, Староалексеевская ул., д. 10 – (495)686-01-94
  • ЮВАО — СП № 51- м. Марьино, улица Донецкая, дом 9 – (499)357-20-81
  • ЮЗАО – СП № 7 – м. Ленинский проспект, Ленинский пр-т, дом 40 – (499)137-63-29
  • СЗАО — СП № 65 – м. Митино, 3-ий Митинский переулок, дом 6 – (495)540-41-92
  • ЗелАО — СП № 35 — город Зеленоград, корп. 1638 – (499)733-33-18, (916)975-70-38
  • ТиНАО — Троицкая городская больница — город Троицк, Октябрьский пр-т, дом 5 – (499)638-34-32

Ежедневно, в любой день, в том числе в выходные и праздники ночью с 20-00 до 8-00 работает бесплатная дежурная стоматология:

Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн – м. Шаболовская, улица Лестева, дом 9 — телефон (495) 954-64-11, (495) 952-75-64

В Челюстно-лицевой госпиталь можно также обратиться с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00.

Детская неотложная стоматология

С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00 и в субботу с 9-00 до 15-00 по неотложным показаниям с ребенком можно обратиться в любое столичное государственное детское медучреждение с профилем «стоматология».

Неотложная стоматологическая помощь детям круглосуточно и бесплатно в выходные и праздничные дни, а также ежедневно ночью с 20-00 до 8-00 оказывается здесь:

Детская стомат. поликлиника №28 — м. Парк Победы, улица Генерала Ермолова, дом 12 — телефон (499) 148-55-22

Условия оказания помощи

Если вы страдаете от острой зубной боли:

  • Вас должны принять без предварительной записи в порядке «живой очереди»
  • Прием состоится в течение двух часов с момента обращения в этот же день


Кто имеет право на бесплатную неотложную стоматологию:

  • Жители Москвы и Московской области, граждане РФ – при наличии паспорта и действующего полиса ОМС
  • Иностранные граждане с постоянной и временной регистрацией, лица без гражданства – необходимо будет предъявить полис ОМС и паспорт

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства не застрахованы в системе ОМС, медицинские услуги для них будут платными либо по договору ДМС.

Обслуживание также будет платным, если пациент хочет, чтобы врач для лечения зубов использовал расходные материалы и медицинские препараты, не включенные в перечень ОМС.

Какие услуги оказываются при неотложной помощи в стоматологии:

  • рентгенография зубов
  • анестезия аппликационная
  • анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная
  • анестезия челюстно-лицевой области проводниковая
  • удаление постоянного зуба (простое)
  • удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута
  • механическая и медикаментозная остановка кровотечения
  • раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой
  • снятие пломбы, трепанации коронки
  • распломбирование канала зуба
  • экстирпация, удаление распада из 1 канала
  • наложение мышьяковистой пасты
  • наложение временной пломбы
  • вскрытие абсцесса поднадкостницы, промывание и дренирование
  • вскрытие пародонтального абсцесса
  • вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
  • иссечение капюшона
  • лечение альвеолита с кюретажем лунки
  • наложение и снятие шва
  • вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
  • первичное лечение острых форм стоматита

Татьяна Прохорова
Татьяна Прохорова
Медицинский журналист. Живу в Москве, активно пользуюсь системой столичного здравоохранения.

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27 КОММЕНТАРИИ

  1. Добрый вечер у меня зуб очень болит что мне делать я бы хотел обротиться помощь бес платно

    • Добрый вечер. В воскресенье вечером и ночью с 20-00 до 08-00 открыт Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн – метро Шаболовская, улица Лестева, дом 9 — телефон (495) 954-64-11, (495) 952-75-64

      Там вам окажут помощь бесплатно, если у вас есть полис ОМС и паспорт.

      Либо примите обезболивающее, дождитесь утра и идите на прием к стоматологу в городскую стоматологическую поликлинику.

  2. Доброй ночи.жутко болит зуб.в ушах гул.почему то боль ещё отдает в лимфоузел.обезболивающее не помогает уже.подскажите пожалуйста куда можно обратиться?!

    • Доброй ночи. Анастасия, сочувствую. В статье есть список и график работы дежурных государственных поликлиник, в которых принимают бесплатно, если есть полис ОМС и паспорт. Сейчас открыт только Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн.

      Можете позвонить по телефону врачебно-консультативного пульта — (495) 620-42-33. По этому номеру можно получить бесплатную консультацию врача городской службы скорой помощи 103.

  4. Отказали ночью в бесплатной стоматологической помощи удалить корень по омс ул лестева

    • Сергей, добавила в статью информацию о том, какие услуги оказываются при неотложной помощи в стоматологии по ОМС.

      Не поняла, что значит «удалить корень». Если вы считаете, что ваши права нарушены, можете обратиться к главврачу госпиталя, в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС или позвонить по телефону: Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи) 8 (495) 777-77-77

    • А с нас попросили 7700 руб за удаление зуба мудрости. Может она и круглосуточная, но не бесплатная точно. Даже сделать надрез на десне, за укол заплатили 1600

  5. Добрый вечер! Подскажите куда можно обратиться вылечить зуб по омс , ребенку 2,5 года? Лечение требуется под наркозом.

  6. Здравствуйте! Образовался абсцесс (нарыв) десны над зубом с коронкой. Есть полис ОМС, живу ЮВАО (Марьино). Подскажите куда обратиться за медицинской помощью.

    • Здравствуйте! В Марьино есть государственная стоматологическая поликлиника №51 .

      Адрес: улица Донецкая, дом 9
      Сайт: http://стомат51.рф

      Режим работы:

      Понедельник-суббота: с 8-00 до 20-00
      Неотложная помощь в воскресенье и в праздничные дни: с 8-00 до 20-00

  7. Здравствуйте, ребёнку 3,5 года, образовался флюс. Мы не местные с другого региона, куда мы можем обратиться в вечернее время после 19 или 20 часов? Спасибо

  8. Доброй ночи. У ребенка 12 лет сильно болит зуб, боли при прикусывании. Вокруг зуба образовался небольшой отёк. И если трогать щеку то чувствуется шишечка. Зуб пломбированный. Температура 37,1

  9. Куда можно обратиться. Ждать до завтра не терпит. Ребёнок мучается. И забыла сказать что зуб болит уже 4 день, до этого принимал ребёнок обезболивающие, сейчас не очень помогают

  10. Где можно удалить 8 зуб, вырос он не до конца, хотелось бы удалить бесплатно!!!

    • Обратитесь с полисом ОМС в стоматологическую поликлинику по месту жительства.

  12. Здравствуйте! У меня проблема такого характера запустил зубы давно не ходил к стоматологу и из зуба сначала выпала пломба а потом и вовсе поломался остался только корень. Раньше не болел а сегодня начал прям ужас как болеть что аж соседний тоже начал болеть! Выпил таблетку вторую прополоскал тёплой водой с солью и чуть перестало но всё таки болит. Что посоветуете в такой ситуации? Сам гражданин РФ проживаю СВАО

    • Здравствуйте! Лучше всего, конечно, обратиться к стоматологу. Если у вас есть полис ОМС — можно в любую государственную стоматологическую поликлинику, если полиса нет — в любую коммерческую или в государственную платно.

  13. Здравствуйте был на лестева 9 на шаболовке с зубной болью 3 часа в очереди просидел и результат врачь отказал в бесплатном удалении зуба сказал это платно почему же? Прописка москва полис есть и был отказ

  14. Добрый вечер, подскажите пожалуйста если прописка одного региона а фактическое проживание город Москва, и есть полис ОМС возможно обращаться в городскую стоматологию за бесплатным лечением зуба. Острая боль… Заранее благодарю

  15. Добрый день. Очень болит зуб, все стоматологии в районе закрыты. Прописка Ростов, полюса нет, куда можно обратиться? Есть возможность попасть на платной основе?

  17. Безобразие! Была в бесплатной не помогают, ставят временную пломбу, она вылетает. Нужно срочно пломьировать каналы и ставить пломбу. Денег нет, боль адская, что делать?!

  18. Добрый ночи. У меня зуб очень болит что мне делать. Я на положение 23 неделя.

  19. унас только власть и деньги имущие лечатся бесплатно и качественно а остальные даже за вынужденную плату….. только по телевизору слушать как здорово о нас беспокоится правительство!

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