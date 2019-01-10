При острой зубной боли, если она сопровождается невозможностью ходить, высокой температурой, сильными отеками десны и щеки, слабостью — вызывайте машину неотложной помощи.

Единый телефон круглосуточной скорой и неотложной помощи в Москве — 103

Подробнее о вызове скорой и неотложки читайте здесь >>

Если ваше состояние не очень тяжелое, можете самостоятельно передвигаться – обратитесь в любую стоматологическую поликлинику по вашему выбору, платную или бесплатную.

Куда обратиться с острой зубной болью взрослым

Взрослым неотложная стоматологическая помощь в Москве по полису ОМС оказывается:

С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00 – во всех столичных городских стоматологических поликлиниках

Ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00, в дежурных окружных стоматологических поликлиниках г. Москвы:

ЦАО — СП № 53 на базе отделения №1 – м. Красные ворота, Большой Харитоньевский переулок, дом 24А – (495)628-30-38

САО — СП № 11 – м. Савеловская, 2-ая Квесисская улица, дом 4 – (495)685-39-05

ВАО — СП № 22 – м. Перово, Зеленый пр-т, д. 10/32 – (495)306-02-23

ЮАО — СП № 62 – м. Царицыно, Каспийская ул., дом 38 – (495)231-24-31

ЗАО — СП № 5 – м. Крылатское, Крылатская улица, дом 21- (495)415-17-64

СВАО — СП № 15 – м. Алексеевская, Староалексеевская ул., д. 10 – (495)686-01-94

ЮВАО — СП № 51- м. Марьино, улица Донецкая, дом 9 – (499)357-20-81

ЮЗАО – СП № 7 – м. Ленинский проспект, Ленинский пр-т, дом 40 – (499)137-63-29

СЗАО — СП № 65 – м. Митино, 3-ий Митинский переулок, дом 6 – (495)540-41-92

ЗелАО — СП № 35 — город Зеленоград, корп. 1638 – (499)733-33-18, (916)975-70-38

ТиНАО — Троицкая городская больница — город Троицк, Октябрьский пр-т, дом 5 – (499)638-34-32

Ежедневно, в любой день, в том числе в выходные и праздники ночью с 20-00 до 8-00 работает бесплатная дежурная стоматология:

Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн – м. Шаболовская, улица Лестева, дом 9 — телефон (495) 954-64-11, (495) 952-75-64

В Челюстно-лицевой госпиталь можно также обратиться с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00.

Детская неотложная стоматология

С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00 и в субботу с 9-00 до 15-00 по неотложным показаниям с ребенком можно обратиться в любое столичное государственное детское медучреждение с профилем «стоматология».

Неотложная стоматологическая помощь детям круглосуточно и бесплатно в выходные и праздничные дни, а также ежедневно ночью с 20-00 до 8-00 оказывается здесь:

Детская стомат. поликлиника №28 — м. Парк Победы, улица Генерала Ермолова, дом 12 — телефон (499) 148-55-22

Условия оказания помощи

Если вы страдаете от острой зубной боли:

Вас должны принять без предварительной записи в порядке «живой очереди»

Прием состоится в течение двух часов с момента обращения в этот же день







Кто имеет право на бесплатную неотложную стоматологию:

Жители Москвы и Московской области, граждане РФ – при наличии паспорта и действующего полиса ОМС

Иностранные граждане с постоянной и временной регистрацией, лица без гражданства – необходимо будет предъявить полис ОМС и паспорт

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства не застрахованы в системе ОМС, медицинские услуги для них будут платными либо по договору ДМС.

Обслуживание также будет платным, если пациент хочет, чтобы врач для лечения зубов использовал расходные материалы и медицинские препараты, не включенные в перечень ОМС.

Какие услуги оказываются при неотложной помощи в стоматологии:

рентгенография зубов

анестезия аппликационная

анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная

анестезия челюстно-лицевой области проводниковая

удаление постоянного зуба (простое)

удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута

механическая и медикаментозная остановка кровотечения

раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой

снятие пломбы, трепанации коронки

распломбирование канала зуба

экстирпация, удаление распада из 1 канала

наложение мышьяковистой пасты

наложение временной пломбы

вскрытие абсцесса поднадкостницы, промывание и дренирование

вскрытие пародонтального абсцесса

вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта

иссечение капюшона

лечение альвеолита с кюретажем лунки

наложение и снятие шва

вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава

первичное лечение острых форм стоматита



