При острой зубной боли, если она сопровождается невозможностью ходить, высокой температурой, сильными отеками десны и щеки, слабостью — вызывайте машину неотложной помощи.
Подробнее о вызове скорой и неотложки читайте здесь >>
Если ваше состояние не очень тяжелое, можете самостоятельно передвигаться – обратитесь в любую стоматологическую поликлинику по вашему выбору, платную или бесплатную.
Куда обратиться с острой зубной болью взрослым
Взрослым неотложная стоматологическая помощь в Москве по полису ОМС оказывается:
С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00 – во всех столичных городских стоматологических поликлиниках
Ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00, в дежурных окружных стоматологических поликлиниках г. Москвы:
- ЦАО — СП № 53 на базе отделения №1 – м. Красные ворота, Большой Харитоньевский переулок, дом 24А – (495)628-30-38
- САО — СП № 11 – м. Савеловская, 2-ая Квесисская улица, дом 4 – (495)685-39-05
- ВАО — СП № 22 – м. Перово, Зеленый пр-т, д. 10/32 – (495)306-02-23
- ЮАО — СП № 62 – м. Царицыно, Каспийская ул., дом 38 – (495)231-24-31
- ЗАО — СП № 5 – м. Крылатское, Крылатская улица, дом 21- (495)415-17-64
- СВАО — СП № 15 – м. Алексеевская, Староалексеевская ул., д. 10 – (495)686-01-94
- ЮВАО — СП № 51- м. Марьино, улица Донецкая, дом 9 – (499)357-20-81
- ЮЗАО – СП № 7 – м. Ленинский проспект, Ленинский пр-т, дом 40 – (499)137-63-29
- СЗАО — СП № 65 – м. Митино, 3-ий Митинский переулок, дом 6 – (495)540-41-92
- ЗелАО — СП № 35 — город Зеленоград, корп. 1638 – (499)733-33-18, (916)975-70-38
- ТиНАО — Троицкая городская больница — город Троицк, Октябрьский пр-т, дом 5 – (499)638-34-32
Ежедневно, в любой день, в том числе в выходные и праздники ночью с 20-00 до 8-00 работает бесплатная дежурная стоматология:
В Челюстно-лицевой госпиталь можно также обратиться с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 8-00 до 18-00.
Детская неотложная стоматология
С понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00 и в субботу с 9-00 до 15-00 по неотложным показаниям с ребенком можно обратиться в любое столичное государственное детское медучреждение с профилем «стоматология».
Неотложная стоматологическая помощь детям круглосуточно и бесплатно в выходные и праздничные дни, а также ежедневно ночью с 20-00 до 8-00 оказывается здесь:
Условия оказания помощи
Если вы страдаете от острой зубной боли:
- Вас должны принять без предварительной записи в порядке «живой очереди»
- Прием состоится в течение двух часов с момента обращения в этот же день
Кто имеет право на бесплатную неотложную стоматологию:
- Жители Москвы и Московской области, граждане РФ – при наличии паспорта и действующего полиса ОМС
- Иностранные граждане с постоянной и временной регистрацией, лица без гражданства – необходимо будет предъявить полис ОМС и паспорт
Если иностранный гражданин или лицо без гражданства не застрахованы в системе ОМС, медицинские услуги для них будут платными либо по договору ДМС.
Обслуживание также будет платным, если пациент хочет, чтобы врач для лечения зубов использовал расходные материалы и медицинские препараты, не включенные в перечень ОМС.
Какие услуги оказываются при неотложной помощи в стоматологии:
- рентгенография зубов
- анестезия аппликационная
- анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная
- анестезия челюстно-лицевой области проводниковая
- удаление постоянного зуба (простое)
- удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута
- механическая и медикаментозная остановка кровотечения
- раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой
- снятие пломбы, трепанации коронки
- распломбирование канала зуба
- экстирпация, удаление распада из 1 канала
- наложение мышьяковистой пасты
- наложение временной пломбы
- вскрытие абсцесса поднадкостницы, промывание и дренирование
- вскрытие пародонтального абсцесса
- вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
- иссечение капюшона
- лечение альвеолита с кюретажем лунки
- наложение и снятие шва
- вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
- первичное лечение острых форм стоматита
Добрый вечер у меня зуб очень болит что мне делать я бы хотел обротиться помощь бес платно
Добрый вечер. В воскресенье вечером и ночью с 20-00 до 08-00 открыт Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн – метро Шаболовская, улица Лестева, дом 9 — телефон (495) 954-64-11, (495) 952-75-64
Там вам окажут помощь бесплатно, если у вас есть полис ОМС и паспорт.
Либо примите обезболивающее, дождитесь утра и идите на прием к стоматологу в городскую стоматологическую поликлинику.
Доброй ночи.жутко болит зуб.в ушах гул.почему то боль ещё отдает в лимфоузел.обезболивающее не помогает уже.подскажите пожалуйста куда можно обратиться?!
Бесплатно конечно же(((
Доброй ночи. Анастасия, сочувствую. В статье есть список и график работы дежурных государственных поликлиник, в которых принимают бесплатно, если есть полис ОМС и паспорт. Сейчас открыт только Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн.
Можете позвонить по телефону врачебно-консультативного пульта — (495) 620-42-33. По этому номеру можно получить бесплатную консультацию врача городской службы скорой помощи 103.
Отказали ночью в бесплатной стоматологической помощи удалить корень по омс ул лестева
Сергей, добавила в статью информацию о том, какие услуги оказываются при неотложной помощи в стоматологии по ОМС.
Не поняла, что значит «удалить корень». Если вы считаете, что ваши права нарушены, можете обратиться к главврачу госпиталя, в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС или позвонить по телефону: Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи) 8 (495) 777-77-77
А с нас попросили 7700 руб за удаление зуба мудрости. Может она и круглосуточная, но не бесплатная точно. Даже сделать надрез на десне, за укол заплатили 1600
Добрый вечер! Подскажите куда можно обратиться вылечить зуб по омс , ребенку 2,5 года? Лечение требуется под наркозом.
Здравствуйте!
Где в Москве можно вылечить зубы детям с общим наркозом бесплатно, читайте в этой статье >>
Здравствуйте! Образовался абсцесс (нарыв) десны над зубом с коронкой. Есть полис ОМС, живу ЮВАО (Марьино). Подскажите куда обратиться за медицинской помощью.
Здравствуйте! В Марьино есть государственная стоматологическая поликлиника №51 .
Адрес: улица Донецкая, дом 9
Сайт: http://стомат51.рф
Режим работы:
Понедельник-суббота: с 8-00 до 20-00
Неотложная помощь в воскресенье и в праздничные дни: с 8-00 до 20-00
Здравствуйте, ребёнку 3,5 года, образовался флюс. Мы не местные с другого региона, куда мы можем обратиться в вечернее время после 19 или 20 часов? Спасибо
Доброй ночи. У ребенка 12 лет сильно болит зуб, боли при прикусывании. Вокруг зуба образовался небольшой отёк. И если трогать щеку то чувствуется шишечка. Зуб пломбированный. Температура 37,1
Куда можно обратиться. Ждать до завтра не терпит. Ребёнок мучается. И забыла сказать что зуб болит уже 4 день, до этого принимал ребёнок обезболивающие, сейчас не очень помогают
Где можно удалить 8 зуб, вырос он не до конца, хотелось бы удалить бесплатно!!!
Обратитесь с полисом ОМС в стоматологическую поликлинику по месту жительства.
Удалила зуб 29 до сих пор болит десна ещё нарывается что делать
Здравствуйте! У меня проблема такого характера запустил зубы давно не ходил к стоматологу и из зуба сначала выпала пломба а потом и вовсе поломался остался только корень. Раньше не болел а сегодня начал прям ужас как болеть что аж соседний тоже начал болеть! Выпил таблетку вторую прополоскал тёплой водой с солью и чуть перестало но всё таки болит. Что посоветуете в такой ситуации? Сам гражданин РФ проживаю СВАО
Здравствуйте! Лучше всего, конечно, обратиться к стоматологу. Если у вас есть полис ОМС — можно в любую государственную стоматологическую поликлинику, если полиса нет — в любую коммерческую или в государственную платно.
Здравствуйте был на лестева 9 на шаболовке с зубной болью 3 часа в очереди просидел и результат врачь отказал в бесплатном удалении зуба сказал это платно почему же? Прописка москва полис есть и был отказ
Добрый вечер, подскажите пожалуйста если прописка одного региона а фактическое проживание город Москва, и есть полис ОМС возможно обращаться в городскую стоматологию за бесплатным лечением зуба. Острая боль… Заранее благодарю
Добрый день. Очень болит зуб, все стоматологии в районе закрыты. Прописка Ростов, полюса нет, куда можно обратиться? Есть возможность попасть на платной основе?
У ребенка болит зуб,острая боль ,куда обращаться сегодня09 мая?
Безобразие! Была в бесплатной не помогают, ставят временную пломбу, она вылетает. Нужно срочно пломьировать каналы и ставить пломбу. Денег нет, боль адская, что делать?!
Добрый ночи. У меня зуб очень болит что мне делать. Я на положение 23 неделя.
унас только власть и деньги имущие лечатся бесплатно и качественно а остальные даже за вынужденную плату….. только по телевизору слушать как здорово о нас беспокоится правительство!